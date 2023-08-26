Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ağustos 2023 10:24
Sözleşmeli personel yıllık izin ne zaman yenilenir

Merhabalar sözleşmeli personel olarak çalışıyorum kasımda 1 yıl doluyor yani kasımda 20 gün yıllık izin haketmiş oluyorum ocak ayında da bi 20 gün geliyor mu bizede kadrolu personellerde olduğu gibi

Çok Yazılan Konular

Aynı unvanda 4A'dan 4B'ye geçiş hakkında Becayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlık4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)Seyyanen zam yatmadı

Sözlük

mavi boncuk dağıtan insan 6 içinden geldiği gibi 2 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 facebook cinayeti 1 konuşanlar 3 İçinden geleni söyle 1 Kelimelik oyununda sohbetin kapatılması 8 trityum 1 Otobüs fiyatları yüze elli arttı 2 Kuyucu Murat Paşa 1

Son Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladıCHP'de mahalli idareler seçimine yönelik 'Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı' düzenlendiAdıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı'Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın' önerisiEPDK Başkanı:Güneşte 10 milyar dolara yakın yatırımın sahaya yansıdığını bildirdi

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?