KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Ağustos 2023 10:32
Gsb alımı Mersin

76.7 puanım var bölüm çeko sizce Mersin gelir mi? Mülakat yok anladığım kadarıyla Mersin gelmez derseniz hangi illeri önerirsiniz?


tuana berfu
Aday Memur
26 Ağustos 2023 10:42
gelir puanlar çakılıcak çünkü İİBF sadece ve tek tercih

ömer serkan
Şube Müdürü
26 Ağustos 2023 10:46

Mülakat olmadığı için kararsızım hocam yaa Mersin?de mi kalsam daha garanti bi il olursa riske atmasam mı diye Mersin yazma taraftarıyım ama yine de soru işaretlerim var işte malum

tuana berfu, 58 dk. önce
gelir puanlar çakılıcak çünkü İİBF sadece ve tek tercih
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