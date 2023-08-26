Ataması Gelmeyen Engelli Öğretmenler

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Renjiro
Çok Yazılan Konular
Engelli raporu ile tayin istenildiğinde reddedilmesiEKPSS Sosyolog Puanı Kaça Düşmüştür ?Engelli raporu ile tayinAdalet bakanlığında çalışan bir hizmetli yeşil passport alabilir miMemursenin Engelli memur için talepleriMalulen emekliye ayrılan bir devlet memuru EKPSS ye girerek memur olarak yeniden atanabilir mi?Engelli öğretmen atamasında illere isimler ne zaman gelecekTarım ve orman bakanlığı tayin !
Sözlük
Son Haberler
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladıCHP'de mahalli idareler seçimine yönelik 'Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı' düzenlendiAdıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı'Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın' önerisiEPDK Başkanı:Güneşte 10 milyar dolara yakın yatırımın sahaya yansıdığını bildirdi
Editörün Seçimi
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?