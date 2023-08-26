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Editörler : **sude**


26 Ağustos 2023 11:12
İsmek 2023-2024 Kurs Başvuruları (4 Eylül'de) Başlıyor.

İstanbul'da yaşayanlar için ücretsiz kurs fırsatları 4 Eylül'de başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada Enstitü İstanbul İsmek'in 2023-2024 (1. dönem) kayıtlarının 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

İstanbul genelinde 150 kurs merkezi yanı sıra 1000'den fazla branşta yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanları sunulmaktadır.

Kaynak: https://www.ismekkurs.com/ismek-kayit-tarihleri

İBB tarafından yapılan açıklamanın orjinal halini yazınıjn devamında bulabilirsiniz.

Enstitü İstanbul İSMEK?te, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni döneme yeniliklerle girmenin heyecanı yaşanıyor. 2023-2024 eğitim dönemi için kayıtlar, 4 Eylül?de başlıyor. Yeni dönemde Mesleki ve Teknik Eğitimler, Kişisel Gelişim, Güzel Sanatlar, El Sanatları ve Zanaat olmak üzere 4 ana dal ve 23 alanda eğitim verecek olan Enstitü İstanbul İSMEK?te ilk ders zili ise 18 Eylül?de çalacak. Yeni dönemde 150 eğitim merkezinde, binden fazla programda İstanbullulara ücretsiz eğitim hizmeti sunacak olan Enstitü İstanbul İSMEK?te kayıtlar yıl boyu devam edecek.

Enstitü İstanbul İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi?nin hayat boyu eğitime kazandırdığı yeni anlayışla 2023-2024 eğitim döneminde de İstanbul halkının hem yüz yüze hem uzaktan eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecek. Yetişkin eğitiminde İstanbul halkının ilk tercihi olan Enstitü İstanbul İSMEK?te yeni dönem kayıtları, 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve yıl boyu devam edecek. Eğitimlere ise 18 Eylül 2023 tarihinde çalacak ilk ders zili ile start verilecek.

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