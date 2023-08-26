Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 12:08
Özür grubunda buyuksehir atama
arkadaslar bir sorum var, örneğin mazeretimin bulunduğu yer Buyuksehirde A ilçesi, ancak ben 40 km uzak Yine Buyuksehirde B ilçesine atandım. sorum su; 1- BB sınırları icinde ilerleyen dönemde tekrar özür durumu tayini isteyebilir miyim? 2- Eş durumundan tayin hakkım olursa çalışma süresi şartı var mı? ocak atamalarında isteyebilir miyim?

Nurullah4335
Daire Başkanı
26 Ağustos 2023 12:11
Büyükşehirde farklı ilçelerde çalışıyorsanız her özür atama döneminde tayin isteyebilirsiniz. Hem eşinizin özür ilçesine hem de farklıysa eğer ikamet ilçesine. Bu ikisi dışında ilçeler açılmaz il içinde. İl içinde herhangi bir ilçe emri de uygulanmaz. Puanınızla atanabilirsiniz sadece.

resmiplaka
Aday Memur
26 Ağustos 2023 12:24
Peki olur ya il emri çıktı. bb de il emri mi ilçe emri mi oluyor ? va dahi il emrine atarsam tekrar özür grubuyla tayin hakkı veriyor mu?
Nurullah4335, 1 saat önce
Büyükşehirde farklı ilçelerde çalışıyorsanız her özür atama döneminde tayin isteyebilirsiniz. Hem eşinizin özür ilçesine hem de farklıysa eğer ikamet ilçesine. Bu ikisi dışında ilçeler açılmaz il içinde. İl içinde herhangi bir ilçe emri de uygulanmaz. Puanınızla atanabilirsiniz sadece.

Nurullah4335
Daire Başkanı
26 Ağustos 2023 12:27
Genelde bakanlık uğraşmamak için tüm hocaları il emrine il mem e atıyor. il MEM de genelde özür ilçesine veriyor. Yer varsa kadrosunu yoksa görevlendirme. Vermeye de bilir ama genelde veriyor aynı ilçeye. Eşinizle kadronuz aynı ilçede ise özür grubuna başvuramazsınız ama kadronuz il MEM de ise ve görevlendirme aynı ilçede çalışıyorsanız başvurursunuz diye biliyorum hocam .
resmiplaka, 1 saat önce
Peki olur ya il emri çıktı. bb de il emri mi ilçe emri mi oluyor ? va dahi il emrine atarsam tekrar özür grubuyla tayin hakkı veriyor mu?

resmiplaka
Aday Memur
26 Ağustos 2023 12:41
Bu 2.atamada ilici-illerarasi isteyebilmek için 1.illerarasina başvurmuş olma şartı var mı? Yoksa şartı tutan herkes (iptal ettirenler haric) 2.ildisina-ilicine başvurabilir mi?
Nurullah4335, 1 saat önce
Genelde bakanlık uğraşmamak için tüm hocaları il emrine il mem e atıyor. il MEM de genelde özür ilçesine veriyor. Yer varsa kadrosunu yoksa görevlendirme. Vermeye de bilir ama genelde veriyor aynı ilçeye. Eşinizle kadronuz aynı ilçede ise özür grubuna başvuramazsınız ama kadronuz il MEM de ise ve görevlendirme aynı ilçede çalışıyorsanız başvurursunuz diye biliyorum hocam .

Nurullah4335
Daire Başkanı
26 Ağustos 2023 12:43
Kılavuzu okumadım hocam ama 1.sine başvurabilen 2.sine de başvurabilmesi lazım. Fikri değişmiştir sonradan başvurmak ister hakkıdır sonuçta şartları tutuyorsa.
resmiplaka, 52 dk. önce
Bu 2.atamada ilici-illerarasi isteyebilmek için 1.illerarasina başvurmuş olma şartı var mı? Yoksa şartı tutan herkes (iptal ettirenler haric) 2.ildisina-ilicine başvurabilir mi?

resmiplaka
Aday Memur
26 Ağustos 2023 12:44
tesekkur ederim..
Nurullah4335, 50 dk. önce
Kılavuzu okumadım hocam ama 1.sine başvurabilen 2.sine de başvurabilmesi lazım. Fikri değişmiştir sonradan başvurmak ister hakkıdır sonuçta şartları tutuyorsa.
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