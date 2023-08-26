Özür grubunda buyuksehir atama

arkadaslar bir sorum var, örneğin mazeretimin bulunduğu yer Buyuksehirde A ilçesi, ancak ben 40 km uzak Yine Buyuksehirde B ilçesine atandım. sorum su; 1- BB sınırları icinde ilerleyen dönemde tekrar özür durumu tayini isteyebilir miyim? 2- Eş durumundan tayin hakkım olursa çalışma süresi şartı var mı? ocak atamalarında isteyebilir miyim?

arkadaslar bir sorum var, örneğin mazeretimin bulunduğu yer Buyuksehirde A ilçesi, ancak ben 40 km uzak Yine Buyuksehirde B ilçesine atandım. sorum su; 1- BB sınırları icinde ilerleyen dönemde tekrar özür durumu tayini isteyebilir miyim? 2- Eş durumundan tayin hakkım olursa çalışma süresi şartı var mı? ocak atamalarında isteyebilir miyim?