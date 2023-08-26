geri dönme

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ağustos 2023 12:27
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arkadaşlar selamın aleyküm ben psikolojik rahatsızlıktan 2 sene önce malulen emekli olmuştum. şimdi kendimi toparladım şükür. Sağlık raporu alıp tekrardan gih e dönme gibi bir şansım var mı? bilgisi olan arkadaşlar abiler yardımcı olursa sevinirim. Allah a emanetsiniz

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