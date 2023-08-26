İl emri için ikinci tercihte tercih yapmak şart mı?

Eksik il emri veya tam il emri diye bir şey var mı. Yıllardır uygulanan bir uygulama. Bu sene de öyle olacak. Her kurumun bir teamülleri vardır. Bunu değiştirmek bir sene de olacak bir konu değil

Eksik il emri veya tam il emri diye bir şey var mı. Yıllardır uygulanan bir uygulama. Bu sene de öyle olacak. Her kurumun bir teamülleri vardır. Bunu değiştirmek bir sene de olacak bir konu değil