Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 12:41
İl emri için ikinci tercihte tercih yapmak şart mı?

Eşime ilk tayinde açık olan okulların hiçbiri ikinci tercihlerde açılmadı. Alakasız uzak üç ilçenin köy okulu açılmış. İl emrine başvurmak için ikinci tercihi yapmak şart mı?


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 13:02

Bunların işi belli olmaz pat diye tercih vermeyene il emri yok diyebilirler bana da 2 köy okulu açıldı sadece mazeret ilçeme 90km uzaklıkta ama yazacağım mecbur


qxxwqxxw
Aday Memur
26 Ağustos 2023 13:09
Benim anladığım meb il emri konusunda sessiz. Amaç herkese mümkün olduğunca tercih yaptırım yerleşmesi sağlamak geri kalan boşta kısım içinde il emri vermek. 29 ağustos akşamı bu iş açığa kavuşur

yecxy
Memur
26 Ağustos 2023 13:11

Bu sene il emrine güvenmeyin, il emri çıkacak ama umduğumuz gibi olmayabilir


qxxwqxxw
Aday Memur
26 Ağustos 2023 13:28
Eksik il emri veya tam il emri diye bir şey var mı. Yıllardır uygulanan bir uygulama. Bu sene de öyle olacak. Her kurumun bir teamülleri vardır. Bunu değiştirmek bir sene de olacak bir konu değil
yecxy, 23 dk. önce

Bu sene il emrine güvenmeyin, il emri çıkacak ama umduğumuz gibi olmayabilir

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