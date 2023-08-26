Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 13:52
Hadi yine iyisiniz beyaz yakalı statüsü kazaniyorsunuz

Beyaz önlükleri hazırlayın muallimler millet size topuk selamı verecek


Adaletliolmak05
Aday Memur
26 Ağustos 2023 14:18
tamam

Kagiş
Müsteşar
26 Ağustos 2023 14:24

Ben kamuflaj tipi önlük isterim arkadaş! O zaman daha esaslı olur! Sağa çarrkk marşşş, ilerii marşşş! Kıt'a duurrr!)))


skramz
Şube Müdürü
26 Ağustos 2023 14:46

Beyaz giyme toz olur


matematikogretmenii
Şube Müdürü
26 Ağustos 2023 14:52
Aman ne komik
Toplam 4 mesaj

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