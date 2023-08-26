Makine mühendisiyim, 25 yaşındayım okulum uzadı ama mezun oldum. 2024 kpss için sizce şansımı deneme

Deneyimim yok. Şuanda asgari ücret teklif eden 6-7 kişilik bir yerde çalışma durumum var. Yol parası yok. Yaşımın geç olduğunu ve aile baskısının arttığını düşünerek bu işe girecek gibiyim.

Eğer ilk 3 üniversiteden mezun değilseniz, yabancı diliniz yoksa tanıdıksız bir yere giremiyorsunuz.

Günümüzde devletteki mühendis maaşını geçin düz memur maaşları ortada. 5 yıl özelde çalışsam bile belki bu parayı alamayacağım. 1 sene kpss çalışıp kazanabilirim belki istek var. Fakat kazanamama durumunda askerlik devreye girecek. Sil baştan asgariye bir iş bulunacak ve askere gitmezsem bu sefer firmalar askerliği sıkıntı edecektir.

Ya da çalışırken kpss kazanma şansım nedir çok alt yapım yok fakat mühendis olarak matematik netim iyi.

Değerli fikirlerinize ihtiyacım var, bu süreçten geçen mühendis arkadaşların fikirleri benim için kıymetlidir.