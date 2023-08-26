KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2023 15:43
KPSS puanı ile tamalarda öncelik sırası

Biliyorsunuz ki öğretmen atamalarında 1. öncelik ve 2. öncelik gibi sıralamalar var.

Benim tavsiyem. Eğitim fakültesi bitirip doğrudan öğretmen olarak mezun olan arkadaşların 1. öncelikli olarak ataması yapıldıktan sonra boş kalan kadrolara sonradan formasyon alıp öğretmenlik hakkı kazananların 2. öncelikle atanması.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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