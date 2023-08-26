Eş durumu Mazeret ataması??

Öğretmenlerim ben polisim eşim öğretmen, Ben Diyarbakır'a tayin oldum. eşim eş durumu için ilk tercihte sistemsel hata yüzünden tercihte bulunamadı, ikinci tercihte ise malum il merkezi okul yok, dilekçe ile tayin istedik, bu ikinci tercihte bulunmasak sorun olur mu , bir de tayin olma durumu nedir. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Öğretmenlerim ben polisim eşim öğretmen, Ben Diyarbakır'a tayin oldum. eşim eş durumu için ilk tercihte sistemsel hata yüzünden tercihte bulunamadı, ikinci tercihte ise malum il merkezi okul yok, dilekçe ile tayin istedik, bu ikinci tercihte bulunmasak sorun olur mu , bir de tayin olma durumu nedir. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.