Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 16:01
Eş durumu Mazeret ataması??
Öğretmenlerim ben polisim eşim öğretmen, Ben Diyarbakır'a tayin oldum. eşim eş durumu için ilk tercihte sistemsel hata yüzünden tercihte bulunamadı, ikinci tercihte ise malum il merkezi okul yok, dilekçe ile tayin istedik, bu ikinci tercihte bulunmasak sorun olur mu , bir de tayin olma durumu nedir. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

juvems
Aday Memur
26 Ağustos 2023 16:17

Net bir şey yok maalesef. Hiçbir şekilde olumlu veya olumsuz bir dönüş olmuyor. Personel genel müdürlüğünde il emrine sıcak bakılmıyor gibisinden kulis bilgisi alınmış. Ancak her yıl verilen il emrinin bu yıl verilmemesi çok sıkıntı doğurur. Türk eğitim senden edindiğim bilgide:

(Bunların hiçbiri kesin bilgi değil)

1- Aile Birliği mazeretinde Tercih edebileceği hiçbir kontenjan açılmayan öğretmenleri mağdur etmemek için bakanlığın bir çalışma yaptığı,

2-Tercihine bir ve daha fazla okul açıldığı halde herhangi bir okulu tercih etmeyenlerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmayacağı,( şuan ki durum bu ama belli olmaz )

3-İl/ilçe emri konusunda da durumun henüz netleşmediği

gibi bilgiler geldi. Tercih size kalmış.


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 16:35

Hocam bu bilgileri nerden aldınız ? Neden biz de göremiyoruz

juvems, 51 dk. önce

Net bir şey yok maalesef. Hiçbir şekilde olumlu veya olumsuz bir dönüş olmuyor. Personel genel müdürlüğünde il emrine sıcak bakılmıyor gibisinden kulis bilgisi alınmış. Ancak her yıl verilen il emrinin bu yıl verilmemesi çok sıkıntı doğurur. Türk eğitim senden edindiğim bilgide:

(Bunların hiçbiri kesin bilgi değil)

1- Aile Birliği mazeretinde Tercih edebileceği hiçbir kontenjan açılmayan öğretmenleri mağdur etmemek için bakanlığın bir çalışma yaptığı,

2-Tercihine bir ve daha fazla okul açıldığı halde herhangi bir okulu tercih etmeyenlerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmayacağı,( şuan ki durum bu ama belli olmaz )

3-İl/ilçe emri konusunda da durumun henüz netleşmediği

gibi bilgiler geldi. Tercih size kalmış.


juvems
Aday Memur
26 Ağustos 2023 16:39

TurkEgitimSen den edindiğim bilgilerdir. Bakanlık yetkilileri ile görüştükleri halde net cevaplar alamamislar. Hatta bu yıl her ihtimale karşı hazırlıklı olun bizler bile ne olacağını kestiremiyoruz, bakanlik bu konuda net degil dediler.

teachertobe, 33 dk. önce

Hocam bu bilgileri nerden aldınız ? Neden biz de göremiyoruz


qxxwqxxw
Aday Memur
26 Ağustos 2023 16:53
29 ağustos da herşey netliğe kavuşur
juvems, 29 dk. önce

TurkEgitimSen den edindiğim bilgilerdir. Bakanlık yetkilileri ile görüştükleri halde net cevaplar alamamislar. Hatta bu yıl her ihtimale karşı hazırlıklı olun bizler bile ne olacağını kestiremiyoruz, bakanlik bu konuda net degil dediler.


juvems
Aday Memur
26 Ağustos 2023 16:54

Aynen hocam.

qxxwqxxw, 15 dk. önce
29 ağustos da herşey netliğe kavuşur

qxxwqxxw
Aday Memur
26 Ağustos 2023 16:59
Hocam Türk eğitim sen bununla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı mı. Ben mi göremedim
juvems, 14 dk. önce

Aynen hocam.


juvems
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:03

Hocam bizim kendi whatsapp grubumuz var oradan paylaşıldı. Kısaca kesin bir şey yok denildi.

qxxwqxxw, 9 dk. önce
Hocam Türk eğitim sen bununla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı mı. Ben mi göremedim

sinemkaratas
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:06
peki hocam benim de ilk tercihimde tercihim 9 dan 1 e düştü ama o kadar uzakli hem deniz aşırı artı eşim polis ve benim yanıma gelmesi olası değil keyfi tek tercih yapmıyoruz nasıl tercih yapanayanlari ayirabilirki çok sacma
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?il emri olmazsa aile birliği için dava Mazeret tayini isteyecekler buraya.İl emri hangi gün açıklanacakEk ders kaldırılsınSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Ölsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

Sözlük

en ucuz şey 2 stradivarius 1 mavi boncuk dağıtan insan 6 bireyciliğin ön plana çıkması 1 Pargalı İbrahim Paşa 2 baybars 1 baltacı mehmed paşa 1 geceye bir şiir bırak 6 ekmek yoksa pasta yesinler 1 fukuşima 1

Son Haberler

Gaziantep'te boş otelde yangınSakarya'da denize girmek yasaklandıSpot piyasada doğal gaz fiyatlarıAkşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğizİzmir'de bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?