Böyle bir ekonomide Kira Yardımı Elzem Olmuştur

Büyükşehirler akın akın memur göçü alıyorlar ve bu da kiraları haliyle arşa çıkartmaktadır. ancak böyle bir ekonomide hiç kira yardımından bahsedilmiyor kira sınırınımı bekliyorlar

Büyükşehirler akın akın memur göçü alıyorlar ve bu da kiraları haliyle arşa çıkartmaktadır. ancak böyle bir ekonomide hiç kira yardımından bahsedilmiyor kira sınırınımı bekliyorlar