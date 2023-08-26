Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2023 16:02
Böyle bir ekonomide Kira Yardımı Elzem Olmuştur
Büyükşehirler akın akın memur göçü alıyorlar ve bu da kiraları haliyle arşa çıkartmaktadır. ancak böyle bir ekonomide hiç kira yardımından bahsedilmiyor kira sınırınımı bekliyorlar

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