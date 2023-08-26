Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 16:17
ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyse

merhabalar,

kaldığım ev aşağı yukarı 30 metrekare bişey , önceki yıl 2000 verirken bu yıl 5 bine çıkarmak istedi tahliye taahütnamesi imzalamıştım girişte.

bana , ister bu fiyatı kabul et ister 3 ay kendine ev bak dedi anladığım kadarı ile.

kontratta ise üfe fiyatları üzerinden (yani anladığım kadarı ile enflasyona göre ) zam yapılacagı yazılı ve 10 yıllık kontrat.

sizce ne yapmalıyım kabul etmezsem beni zorla çıkarabilir mi dediğim gibi tahliye taahütnamesi imzalamıştım.

bir de yeni kontrat düzenleyebileceğini belirtti.


Pelinin
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 16:54

Sana 15 gün önceden ihtar çekmiş olması gerek sözleşme bitmeden, çekti ise taahhütname ile çıkarır, çekmedi ise 1 yıl daha çıkaramaz, sen en iyisi 4 bin vereyim diye ikna et

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?il emri olmazsa aile birliği için dava Mazeret tayini isteyecekler buraya.İl emri hangi gün açıklanacakEk ders kaldırılsınSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Ölsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

Sözlük

motor arıza lambasının yanması 3 kenan oğuzhan 1 çarşamba 3 elon muskın x takıntısı 1 Dingo 2 ekmek yoksa pasta yesinler 1 sözlük yazarları adına başlık açma 1 ensonhaber.com 2 bazı şeylerin hiç değişmemesi 5 Otobüs fiyatları yüze elli arttı 2

Son Haberler

Gaziantep'te boş otelde yangınSakarya'da denize girmek yasaklandıSpot piyasada doğal gaz fiyatlarıAkşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğizİzmir'de bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?