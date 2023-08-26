kpss p10 70 elektrik elektronik ogrt

p10 70 puan bu sene atama için yeterli olabilir mi elektronik elektrik ogretemenligi için. ayrıca gemi elektroniği ogretemnligi hangi branştan mezun olmak lazım buna nereden bakiyoruz

p10 70 puan bu sene atama için yeterli olabilir mi elektronik elektrik ogretemenligi için. ayrıca gemi elektroniği ogretemnligi hangi branştan mezun olmak lazım buna nereden bakiyoruz