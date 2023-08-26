Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 16:26
Yönetici atama il dışı tayin hakkında

Değerli dostlar 2. İl dışı ile atama isteyeceğim muhtemelen gelecek sorum şu mülakatı burda girip puanım oluştuktan sonra başka bir şehirde (ki atanacagim okulun idaresi 3 açık bildirmiş) tercih yapabiliyormuyum

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?il emri olmazsa aile birliği için dava Mazeret tayini isteyecekler buraya.İl emri hangi gün açıklanacakEk ders kaldırılsınSayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Ölsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

Sözlük

kenan oğuzhan 1 Aslında bi telefon uzağında olmak 4 en ucuz şey 2 özlemek 1 Kelimelik oyununda sohbetin kapatılması 8 aşkı anlatan en iyi replik 3 bakiiii 1 tarhana 1 elon muskın x takıntısı 1 hiçbir yere ait olmama hissi 2

Son Haberler

Gaziantep'te boş otelde yangınSakarya'da denize girmek yasaklandıSpot piyasada doğal gaz fiyatlarıAkşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğizİzmir'de bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?