Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 17:13
En fazla -1 adet kurum içerir

Arkadaşlar il içi özür grubu başvurusu yapmaya çalışıyorum. Eşimin bulunduğu ilçede branşımda boş norm yok. Ama il dışı atamasıyla ya da eş durumuyla gitme durumu olanlar var. Ben boş norm olmadığı için Excel tablosunda da görünmediği için okul seçemiyorum. Sistemde başvurumu onaylamıyor. En az 1 kurum tercihi yapmalısınız uyarısı veriyor. Benzer sıkıntıyı yaşayan var mı?


beyazdag06
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:15
Aynı durumu yaşıyoruz. Bunun anlamı tercih yapamazsınız ne yazık ki.

Türkce227
26 Ağustos 2023 17:22

Hocam muhtemel boşalacak okullar var. Ayrıca son anda il ilçe emri gelebilir. Tercih yapamazsak bu hak da gidebilir


paranoyan
Memur
26 Ağustos 2023 18:13

Bizde aynı durumdayız. Ama tercih yapamıyoruz ki nasıl olacak. İlk mazarette istedik çıkmadı. Buna başvuru yapamıyoruz

Türkce227, 1 saat önce

Hocam muhtemel boşalacak okullar var. Ayrıca son anda il ilçe emri gelebilir. Tercih yapamazsak bu hak da gidebilir


Türkce227
26 Ağustos 2023 18:47

Aynı durumda olup başvuru yapabilen var mı acaba? Yani ekranda tercih yapabileceğiniz kurum bulunmamaktadır yazan var mı?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?il emri olmazsa aile birliği için dava Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?İl emri hangi gün açıklanacakMazeret tayini isteyecekler buraya.Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

Sözlük

Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 stradivarius 1 Kelimelik oyununda sohbetin kapatılması 8 konuşanlar 1 fukuşima 1 Asya.00 5 mavi boncuk dağıtan insan 6 ekmek yoksa pasta yesinler 1 31 ağustos 2023 1 tarhana 1

Son Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit olduİSKİ'den abonelerine kısa mesajla su tasarrufu çağrısıYerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular 200 bine yaklaştıEsenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandıGaziantep'te boş otelde yangın

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?