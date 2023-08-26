Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 17:29
Memurlar.net uyuma. Aile bütünlüğü ne sahip çık. İl emri icin

Samimiyet inizi bekliyor uz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:35

Diğer esin olduğu yerr tayin isteyin


Emrexxx23
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:38

Depremden kaçtık. Aynı yeremi dönelim. Biraz empati yapın


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:39

Daha az tercih yapilan bir il seçin oraya tayin isteyin. Nasıl fikir ? Amac aile bütünlüğü ise süper fikir

Emrexxx23, 1 saat önce

Depremden kaçtık. Aynı yeremi dönelim. Biraz empati yapın


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 17:42

Eşi özelde çalışanlar da var sonuçta nasıl diğer eşe istensin

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Diğer esin olduğu yerr tayin isteyin


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:43

Dolu bardak birdaha nasıl dolacak peki . Dolu yani adı üstünde ne yapacaklar fazla ogretmeni

teachertobe, 1 saat önce

Eşi özelde çalışanlar da var sonuçta nasıl diğer eşe istensin


Emrexxx23
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:44

Cevap verdim. İnsan sandım. Birşeyden anladığıniz Yok.

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Daha az tercih yapilan bir il seçin oraya tayin isteyin. Nasıl fikir ? Amac aile bütünlüğü ise süper fikir


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 17:47

İl merkezi olmuyorsa dağıtsın ilçelere ben her yere gitmeye razıyım. Ayrıca ilk tercihlerdeki boş kadrolar şuan görünmüyor yani boş kadro yok diye bir şey yok hocam

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Dolu bardak birdaha nasıl dolacak peki . Dolu yani adı üstünde ne yapacaklar fazla ogretmeni


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:49

Boş kadrolara tabi ki verilsin ona kimsenin itirazi yok. Ama kisivar 60 kmden fazla gitmem yurt varsa gitmem birsuru bahanesi var. Tabi ki boş ver varsa eşler buralara getirilsin

teachertobe, 1 saat önce

İl merkezi olmuyorsa dağıtsın ilçelere ben her yere gitmeye razıyım. Ayrıca ilk tercihlerdeki boş kadrolar şuan görünmüyor yani boş kadro yok diye bir şey yok hocam


Emrexxx23
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:55

Memurlar.net yardım talep ediyoruz görmezden gelmeyin

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