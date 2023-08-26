Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 17:30
Maaş karşılığını dolduramamak?

8 saat derse girebildiğim bir okulda kalan 7 saat için aynı ilçede mi görevlendirme veriliyor yoksa il içinde herhangi bir okul olur mu?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:35

İlçe de boş bir okula verirler


melcea
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:39

Bu arada 7 saat diye hesaplamayin. 21'e kadar verirler eger girebileceginiz saat varsa.


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 17:40

O ilçede mi peki

melcea, 1 saat önce

Bu arada 7 saat diye hesaplamayin. 21'e kadar verirler eger girebileceginiz saat varsa.


Dahihoca
Aday Memur
26 Ağustos 2023 18:06

Çalıştığınız eğitim bölgesin de yani ilcede

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