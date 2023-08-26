KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2023 17:32
Atama için çıkış

Merhabalar yeni mezun hemşireyim atanma olana kadar özelde saç ekim hemşiresi olarak çalışacağım istifa ederken zorluk çıkartırlar mı iş sözleşmesi sıkıntı yaratır mı?

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