KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Ağustos 2023 17:35
Gsb hangi il kaç puan?

Arkadaşlar herkesin kafası karışık 81 il var ve tek tercih hakkı kimse nereyi yazacağını net bilmiyor sizler kaç puanla nereleri yazmayı düşünüyorsunuz? Ben 76.8 ile kendi şehrim Mersin i düşünüyorum ama Antep e de yükselmiyor değilim ;)

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