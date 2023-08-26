Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2023 17:41
Memurun hali harap
Sendika önceki yılların kazanımını yeni gibi kakalamaya çalışır. İktidar enflasyondan olan kaybı zam diye pazarlar. Hakem heyeti diye 2. hükümet heyeti zamı belirler. Nasıl bir düzene geldik arkadaş?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 17:42

Sendika üyelerine söylemek lazim

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