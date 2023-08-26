Memurun hali harap

Sendika önceki yılların kazanımını yeni gibi kakalamaya çalışır. İktidar enflasyondan olan kaybı zam diye pazarlar. Hakem heyeti diye 2. hükümet heyeti zamı belirler. Nasıl bir düzene geldik arkadaş?

Sendika önceki yılların kazanımını yeni gibi kakalamaya çalışır. İktidar enflasyondan olan kaybı zam diye pazarlar. Hakem heyeti diye 2. hükümet heyeti zamı belirler. Nasıl bir düzene geldik arkadaş?