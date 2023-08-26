Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 17:46
İl emri saçmalığı!!

İl emri diye birşey olmamalı 657 ye tabi olacağını bile bile ise başlıyor sonra il emri istiyor

İl emrinde ne yapıyor hiç


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 17:48

Sizin belli ki eş durumu vs bir özrünüz yok o zaman size laf söylemek düşmez bu konuda. Bu nasıl bir çekememezlik ya


Dahihoca
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:49

Götür eşini yanına


Emrexxx23
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:50

Bu saçma diyenleri dağ başına verecen ömür boyu eşsiz kalsınlar


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 17:51

Eşim özelde çalışıyor nasıl götüreyim? Çok biliyorsunuz her şeyi sanki gelebilme şansı olsa götürmicem hey allahım ya. Oturduğunjz yerden bilmediğiniz hayatlara müdahele etmeyin sizi ilgilendiren bir durum yok

Dahihoca, 1 saat önce

Götür eşini yanına


Dahihoca
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:52

İstifa da bir secenektir istifa edin


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 17:53

Hocam siz edin bence bu kafayla öğretmenseniz siz vay sizin öğrencilerinizin sizle çalışan öğretmenlerin haline

Dahihoca, 57 dk. önce

İstifa da bir secenektir istifa edin


Emrexxx23
Aday Memur
26 Ağustos 2023 17:54

Kanunu bilmeden yorum yazma. 657 ye göre eş duru mecburidir. Rumuzun dahi ama zahi olmalı aslinda


alivelikonyalı
Aday Memur
26 Ağustos 2023 18:11

Bu konuyu açan insan değil üreme sıvısı israfıdır. Cevap vermeyin


f0xy
Şef
26 Ağustos 2023 18:18

İl emri olmayan kadroya personel alımı demek, bir anlamda büyük ekonomik israftır. Boşalan yerler ücretli öğretmenlerle doldurulmakta, eğitim kalitesi düşmektedir.


teachertobe
Memur
26 Ağustos 2023 18:21

Ya hocam allahını seversen onca israf varken ülkede bu mu göze batıyor ya buna ses çıkardığınız kadar başka şeylere çıkarsanız keşke. Eş durumu yapan atansa da o maaşı alacak atanamasa da alacak dimi burda yük olan ne?

f0xy, 31 dk. önce

İl emri olmayan kadroya personel alımı demek, bir anlamda büyük ekonomik israftır. Boşalan yerler ücretli öğretmenlerle doldurulmakta, eğitim kalitesi düşmektedir.

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