KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ağustos 2023 17:53
Konya dershane önerisi

Arkadaşlar merhaba konunun yeri burasıdır diye umut ediyorum. Fen bilgisi öğretmenliği için Konya da onerebileceginiz dershane var mı acaba, bu konuda fikirlerinize ihtiyacım var, bu ay erken kayıt kampanyası mevcut malumunuz o yüzden karar vermem gerekiyor. Önerileriniz var ise paylaşabilir misiniz

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