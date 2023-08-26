Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 17:56
Yerini beğenmeyen seçenek var !!!

İstifa seçeneği

Bu ülke fedakar öğretmenlerle ilerler

Cumhuriyetin ilk yıllarında ki öğretmenlerin fedakarliklarini düşünün sesinizi kosin

657 ye tabisiniz

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?il emri olmazsa aile birliği için dava Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?İl emri hangi gün açıklanacakMazeret tayini isteyecekler buraya.Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

Sözlük

baybars 1 kenan oğuzhan 1 seni seviyorum demenin türlü halleri 3 bireyciliğin ön plana çıkması 1 ensonhaber.com 2 Kelimelik oyununda sohbetin kapatılması 8 Pargalı İbrahim Paşa 2 çarşamba 3 konuşanlar 1 baltacı mehmed paşa 1

Son Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit olduİSKİ'den abonelerine kısa mesajla su tasarrufu çağrısıYerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular 200 bine yaklaştıEsenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandıGaziantep'te boş otelde yangın

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?