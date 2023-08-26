Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 18:13
Norm fazlası öğretmenler

Herkese merhaba. Okulunda norm fazlası olan öğretmen bu atamada il dışı tayin isteyebilir mi ? (Hizmet süresi 3 yıldan az olsa da )


Dahihoca
Aday Memur
26 Ağustos 2023 18:20

Kılavuzu oku


bburakk
Aday Memur
26 Ağustos 2023 18:26

Tamam zeka küpüm benim oh maşallah ne zekisin sen aman da aman


Billoh
Aday Memur
26 Ağustos 2023 18:41

Hocam 22 il kapsamında istersiniz, 3 yıl aranmaz. Norm fazlası durumunuz ilçe de ve ilde de geçerliyse o zaman da isteyebilirsiniz

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