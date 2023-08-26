Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 19:03

EKYS konu anlatımlı için hangi yayını tavsiye edersiniz?
EKYS'ye hazırlık sürecinde konu anlatımlı olarak hangi yayını tavsiye edersiniz? (Bir de Özet konu anlatımlı kitaplar faydalı olur mu?)

Bu ankete 1 saat 25 dakikada, 0 kişi oy kullandı

EKYS'ye hazırlık sürecinde konu anlatımlı olarak hangi yayını tavsiye edersiniz? (Bir de Özet konu anlatımlı kitaplar faydalı olur mu?)
Bu anketin sonuçları 02 Eylül 2023, 19:03 tarihinden sonra görüntülenecektir.

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