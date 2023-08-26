Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 19:25
Türkçe Öğrt. Konya ili boş normlar?

Kıymetli Türkçe öğretmeni arkadaşlar,

Kendi ilimdeki boş normları MEBBİS tecihler sayfasından göremiyorum. Herkese kendi ili dışındaki boş normlar gözükmekte. Başka illerden Türkçe Öğrt. arkadaşların bilgisine ihtiyacım var, Konya'da Türkçe öğretmenliği olarak hangi okullar gözüküyor, yardımcı olursanız memnun olurum..

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