Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ağustos 2023 19:57
eğitim tayini
eğitim tayini isteyecegim. ne kadar surede sonuclanir ortalama?

SEBASTIAN LOEB
Aday Memur
26 Ağustos 2023 20:01
Hiçbir şekilde sonuçlanmaz, çünkü dikkate almıyorlar :)
Toplam 1 mesaj

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