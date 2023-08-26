Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 20:11
Ücretsiz İzin Alabilir miyim?

Öğretmenlikte 6.yılım zorunlu hizmetimi tamamlandığım için 3 yıl şartı aramadan il dışı tayin istedim ve çıkmadı. 2. İl dışında da bize tayin hakkı vermediler. Küçük bir ilçede görev yapıyorum bu sene tayinlerde bir çok öğretmenin tayini çıktı . Bulunduğum ilçede Öğretmen sıkıntısı yaşanmasına rağmen ücretsiz izin dilekçesi versem kabul edilir mi? Mazeret kısmına özel sebepler yazacağım.

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?il emri olmazsa aile birliği için dava Branşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.İl emri hangi gün açıklanacakEk ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?

Sözlük

geceye bir şiir bırak 6 Memurun namaz sorunsalı 5 Kuyucu Murat Paşa 1 aşkı anlatan en iyi replik 3 tarhana 1 Dingo 2 içinden geldiği gibi 2 elon muskın x takıntısı 1 bireyciliğin ön plana çıkması 1 Otobüs fiyatları yüze elli arttı 2

Son Haberler

Süper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?Bakan Şimşek'ten 'turizm'vurgulu cari açık mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü paylaşımıPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit olduİSKİ'den abonelerine kısa mesajla su tasarrufu çağrısı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?