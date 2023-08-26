Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 20:32
Türkçe Öğrt. Hatay ili boş normlar?

Kimler var?

Kaç puanla nereyi isteyecektiniz acaba?


halis4242
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 20:36

Mrb hocam, Hatay 'ı istemeyeceğim ama kendi sayfanızdan bakıp Konya'daki normu boş okulları söyleyebilir misiniz zahmet olmazsa.


halis4242
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 20:37

Ben Konya'da olunca kendi ilimdeki Türkçe Öğrt. boş normları göremiyorum da ..

halis4242, 1 saat önce

Mrb hocam, Hatay 'ı istemeyeceğim ama kendi sayfanızdan bakıp Konya'daki normu boş okulları söyleyebilir misiniz zahmet olmazsa.


uca
Daire Başkanı
26 Ağustos 2023 20:41

https://www.memurlar.net/haber/1074818/meb-2-il-ici-ve-il-disi-atama-kontenjanlarini-yayimladi.html

halis4242, 1 saat önce

Ben Konya'da olunca kendi ilimdeki Türkçe Öğrt. boş normları göremiyorum da ..


matematikogretmenii
Şube Müdürü
26 Ağustos 2023 21:17
aynen

halis4242
Genel Müdür
26 Ağustos 2023 21:26

Eyvallah teşekkürler hocam &#128077;

uca, 1 saat önce

https://www.memurlar.net/haber/1074818/meb-2-il-ici-ve-il-disi-atama-kontenjanlarini-yayimladi.html

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.Okul yöneticileri neden istifa ediyor?il emri olmazsa aile birliği için dava ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseBranşlara Göre Öğretmenler Maaşları Değişmeli mi ?Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.İl emri hangi gün açıklanacakEk ders kaldırılsın

Sözlük

çarşamba 3 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 özlemek 1 tarhana 1 31 ağustos 2023 1 Ali Sabancı ve eşinin ağır kaza geçirmesi 1 bir hikaye 1 geceye bir şiir bırak 6 tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 2 bakiiii 1

Son Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiEsas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili açıklamaLivakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktıKahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumu tamamlandıSüper Lig'de ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?