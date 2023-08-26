Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ağustos 2023 21:30
Afad
Arkadaşlar meraba. Elbistan geçici görev sonrası 25. 08 itibari ile 1.500 küsur afad para yatırmış. Sizde durumlar nedir?

entropimen
Şef
26 Ağustos 2023 21:53
maalesef liste verilmiş ama yatan bir şey yok
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