Eskişehir fen bilimleri

Eskişehir de fen bilimlerinden mihallıççık acılmış bir tek. İl dışı ve mazeretten yazacak olan hocalarım var mı? Puanınız kaç?

Eskişehir de fen bilimlerinden mihallıççık acılmış bir tek. İl dışı ve mazeretten yazacak olan hocalarım var mı? Puanınız kaç?