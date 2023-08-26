Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ağustos 2023 23:15
Beden eğitimi öğretmenlerini MEB sıkı markaja tabi tutmaki

Saldım çayıra mevlam Kayıra saklıyorlar bahçeye öğrenciyi lay lom

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