Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ağustos 2023 23:32
Allah'ın Seyyanenci gereksizleri

Şu forumdan bi defolup gidin yahu gereksizler.

Çok Yazılan Konular

Polis memur değil miSizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzeKariyer Uzmanları Tek BaşlıkSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKök Maaş MeselesiHakem HeyetiHakem kurulu geçmişte memura ne kadar zam verdikazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişler

Sözlük

tarhana 1 mavi boncuk dağıtan insan 7 Pargalı İbrahim Paşa 2 özlemek 1 elon muskın x takıntısı 1 stradivarius 1 Ali Sabancı ve eşinin ağır kaza geçirmesi 1 ensonhaber.com 2 baltacı mehmed paşa 1 evıl angels 2

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınamaSağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiEsas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili açıklamaLivakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktıKahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumu tamamlandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?