Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2023 00:06
Öğretmenler yine Twitter da ağlamaya başlamış
arkadaşlar memur sene üye olanların ağlamaya hakkı yok, üye olmayanları tenzih ediyorum, ama az omurgalı olun tepkinizi twet atarak değilde bizleri bu hale düşüren sarı sendikadan istifa ederek yapın.. ama nerde sizde o omurga

10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
27 Ağustos 2023 00:11
Başlık çok hatalı olmuş. Bir meslek grubunun tümüne hitaben nahoş bir cümle. İçerikteki ifade ise bambaşka. Tıklanma alayım diye mi yapıyorsun? Tekzip mahiyetinde bir açıklama eklemeyin sartttttt
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