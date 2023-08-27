Öğretmenler yine Twitter da ağlamaya başlamış

arkadaşlar memur sene üye olanların ağlamaya hakkı yok, üye olmayanları tenzih ediyorum, ama az omurgalı olun tepkinizi twet atarak değilde bizleri bu hale düşüren sarı sendikadan istifa ederek yapın.. ama nerde sizde o omurga

arkadaşlar memur sene üye olanların ağlamaya hakkı yok, üye olmayanları tenzih ediyorum, ama az omurgalı olun tepkinizi twet atarak değilde bizleri bu hale düşüren sarı sendikadan istifa ederek yapın.. ama nerde sizde o omurga