KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 00:25
MEB Kadrolu Öğretmenlikten A Grubu Kadroya Geçişte...

Merhaba sayın üyeler, meb de kadrolu ogretmenim. Kamu yönetimi mezunuyum ve yüksek lisansim var . Bu sene kaymakamlık ve kpss alan (kamu yönetimi) sınavlarına gireceğim. Kazanmam halinde istifa mı etmem gerekiyor. İstifa eden memurun 6 ay başka bir memuriyette calisamama durumu var. Eğer ki muvafakatname yoluyla olacaksa bu sefer de muvafakatname almam 15 günlük göreve başlama süresini geçerse atamam iptal olmaz mı . Bu husunlarda beni aydınlatırsanız memnun olurum . Teşekkürler.

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