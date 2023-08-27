Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 00:45
Takım elbise 10 bin beyaz önlük 300!!

Öğretmene ikisinden birini seç dönmeli

Sadece beyaz önlük önerisi demokratik olmaz


atahoca
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 01:12

Sorun değil. Önlük kurtarmaz. Polislere ve askerlere verildiği gibi bir üniforma verilir olur biter.

Önlük kısa boylulara ve kilolu olanlara zaten hiç yakışmıyor. mesleğe boy ve kilo şartı da getirelim.

Üç beş marjinal tip için milletin kalan az huzurunu da bozmak başka bir şey değil.


skramz
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 01:13

Meb önlük parası verecekse giyerim kendi cebimden niye alayım

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