Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 00:58
Kadrolu Öğretmen A Grubu Kadro Kazanması Halinde

Merhaba hocalarım , MEB'de kadrolu ogretmenim . ikinci univeriste olarak Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. Kpss A ve kaymakamlık sinavlarina çalışıyorum sorum şu; sınavı kazanmam durumunda istifa etmem mi gerekli eğer öyleyse 6 ay memur olamama maddesi var . Muvafakatname ile olacaksa şayet göreve baslamam için tanınan 15 günlük müddeti epey geçer muvafakatname in MEB tarafından verilmesi. Memurun bu tür kpss ile yeniden başka bir kuruma farklı bir unvanla atanmasinda izlenen prosedür tam olarak nedir ? Şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.il emri olmazsa aile birliği için dava Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?İl emri hangi gün açıklanacakOkul yöneticileri neden istifa ediyor?

Sözlük

dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 Otobüs fiyatları yüze elli arttı 1 motor arıza lambasının yanması 4 stradivarius 1 en ucuz şey 2 elon muskın x takıntısı 1 Aslında bi telefon uzağında olmak 5 31 ağustos 2023 1

Son Haberler

5 takdirnameli astsubayın eşinden dolayı sözleşmesinin yenilenmemesi hukuka aykırı bulunduDışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınamaSağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiEsas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili açıklamaLivakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?