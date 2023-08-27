Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 01:06
DİYARBAKIR MUTEMETLERİ UYUMAYIN

9 Ağustosta göreve başladık hala bi maaşı yapamadınız 18 günde bir maaşı yapmak çok mu zor ekside de para kalmadı artık 14 bin kira veriyoruz zaten 14 depozito 14 Emlakçı nakliye derken birde siz yapmayın

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