Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Ağustos 2023 01:17
399 istifa
399 dan istifa edip 4 b ye geçmek

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Sözlük

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