Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 01:17
İl Emri Uygulamasının İşleyişi Hakkında

Değerli arkadaşlar;

1. İl Dışı Tayinlerinde atamam gerçekleşti.

Fakat eşim için hem ilk mazerette hem de bu mazerette 1 tane dahi boş kadro açılmadı.

Olası bir il emrinin verilmesi durumunda işleyiş nasıl olacak ?

Önce ilişik mi kesilecek ? Yoksa önce atanılan il / ilçe milli eğitim müdürlüğüne mi gidilecek ?

Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların cevaplarını bekliyorum. Teşekkür ederim..

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