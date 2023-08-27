İl Emri Uygulamasının İşleyişi Hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseil emri olmazsa aile birliği için dava Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?İl emri hangi gün açıklanacakOkul yöneticileri neden istifa ediyor?
Sözlük
Son Haberler
5 takdirnameli astsubayın eşinden dolayı sözleşmesinin yenilenmemesi hukuka aykırı bulunduDışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınamaSağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiEsas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili açıklamaLivakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı
Editörün Seçimi
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?