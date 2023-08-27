İstifayı ne zaman vermeliyim?

Beş yıllık süreyi tamamladıysanız ücretsiz yıllık izin hakkınız var. Bu meslek hayatında iki defa olabiliyor. Toplam süre bir yıl. Şartlara yine de bakın. Başka iş yapılamaz o zaman.

Çocuğu olan kadın memurların iki yıl ücretsiz izin hakkı vardır.

Onun haricinde dilekçeyi istediğiniz zaman yazarsınız. Fakat meslekten çekilmek istemenizin sebebi idare, okul vb. meseleler ise üst makamlarla konuşun. İş Güvenliği Kanunu var. Her kurumda uygulanmalı. Onu araştırın ve gerekirse başka yere görevinizi aldırmaya çalışın. Okul idaresi, şube, ilçe, ile kadar yolunuz var. Yolları tüketmeden okulların açılmasının yaklaştığı bu ortamda hemen istifa etmeyin.

Yine de 657'den ilgili maddeyi paylaşayım:

"Devlet memuru bağlı olduğu kurum çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyet siz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler."