Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 01:37
İstifayı ne zaman vermeliyim?

Arkadaşlar istifa etmek için en uygun zaman nedir? Ben kesin kararımı verdim fakat ne zaman yazmalıyım buna bir türlü karar veremiyorum. Mesela atıyorum ekim veya kasımda yazsam dönem ortası diye sıkıntı çıkarırlar mı? Okulda şu an benim branşımda başka öğretmen yok. İlla ki birisi gelecektir tabii ki ama benim istifamı etkiler mi acaba? İşleme koymamazlık ederler mi? Haziran'da istifa edecektim aslında ama biraz daha düşüneyim dedim ama oluru yok benim için. Haziran'da istifa etmediğime pişman oldum. Beklemek hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hala nefret ediyorum. Artık geldiğim aşama şu keşke bacağım kırılsa da okula gitmesem rapor alsam diye geçiriyorum sürekli içimden. Yardımcı olabilen olursa çok sevineceğim gerçekten. Kafam sürekli bununla meşgul. Napacağımı bilmiyorum.


atahoca
Daire Başkanı
27 Ağustos 2023 01:58

Beş yıllık süreyi tamamladıysanız ücretsiz yıllık izin hakkınız var. Bu meslek hayatında iki defa olabiliyor. Toplam süre bir yıl. Şartlara yine de bakın. Başka iş yapılamaz o zaman.

Çocuğu olan kadın memurların iki yıl ücretsiz izin hakkı vardır.

Onun haricinde dilekçeyi istediğiniz zaman yazarsınız. Fakat meslekten çekilmek istemenizin sebebi idare, okul vb. meseleler ise üst makamlarla konuşun. İş Güvenliği Kanunu var. Her kurumda uygulanmalı. Onu araştırın ve gerekirse başka yere görevinizi aldırmaya çalışın. Okul idaresi, şube, ilçe, ile kadar yolunuz var. Yolları tüketmeden okulların açılmasının yaklaştığı bu ortamda hemen istifa etmeyin.

Yine de 657'den ilgili maddeyi paylaşayım:

"Devlet memuru bağlı olduğu kurum çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyet siz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler."

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tercih ekranıMEB Öğretmenlere Sefertası Dağıtmalı.ev sahibimle telefonda tartıştım ve kavga edecektim nerdeyseil emri olmazsa aile birliği için dava Sayın memurlarnet. Sizin de il emri olayına el atmanız gerekmiyor mu?Mazeret tayini isteyecekler buraya.Ek ders kaldırılsınÖlsem de tercih yapmam diyeceğiniz şehir var mı ?İl emri hangi gün açıklanacakOkul yöneticileri neden istifa ediyor?

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 içinden geldiği gibi 2 Otobüs fiyatları yüze elli arttı 1 çarşamba 3 en ucuz şey 2 Ali Sabancı ve eşinin ağır kaza geçirmesi 1 bireyciliğin ön plana çıkması 1 Pargalı İbrahim Paşa 1 31 ağustos 2023 1 baltacı mehmed paşa 1

Son Haberler

5 takdirnameli astsubayın eşinden dolayı sözleşmesinin yenilenmemesi hukuka aykırı bulunduDışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınamaSağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiEsas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili açıklamaLivakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?