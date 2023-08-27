Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2023 05:56
Hekim dışı sağlık personeli taban katsayısı hk.

Sözde bakan bey katsayısı en az 1 kat oranında artırılması gerektiğini söylemişti. Malumsen çıkmış 32 yi 37 yaptık diye övünüyor ama 2 3 yıl önce ek ödemeyle kirasını ödeyen insanlar şuan maaşının neredeyse yarısıyla ancak kirayı ödeyebiliyor. Bu konuda kimse bişey yapmak istemiyor sanırım. Yada ben bir mücadele görmüyorum

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