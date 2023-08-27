Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 06:47
E sınav resen atama yaparken yapılan yanlış

E sınav resen atamalar sinav günü 3 saat kala yapılabilir mi? Yönetmeliği bulamadım. Benim bildiğim cumartesi 23.59 a kadar onaylanmayan görevler pazar günü görev isteyen diğer görevli adaylarına dağıtılır, eğer onlarda onaylamazsa pazar 23.59 itibariyle resen atama ile gelecek haftanın atama takvimi oluşur. Pazar sabahı 9 da sınavınız var 12 de sinav yeriniz şurası diye mesaj atılmaz. Şehir dışına çıktım, dönmem zaten 3 saat sınavdan 1 saat önce merkezde olmam gerek hemen bir tanıdığı merkeze yolladim mazareti var değişlik yapın diye bizi ilgilendirmez gelmiyorsa yarın mazeret dilekçesi yazsın demişler. Yazdım verdim bizi ilgilendirmez geleydin dediler dilekçemi de almadılar. Hakli ya da haksız ilk kez sınava gidemedim 5 sene ceza verilmiş. Nereden tutsam elimde kalıyor. E sinav gorevlendirme Yönetmelik sayı ve tarihini paylaşabilecek biri var mı?

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