Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 07:47
tayinle alakalı
Herkese merhabalar. 2019 yılında şarktan döndüm. 4 yıl A ilinde çalışıp mazeretle B iline tayine geldim. tekrar A iline gidebilir miyim ? Kaç yıl burda çalışmam lazım ? Tecrübeli abilerim cevap verirseniz çok sevinirim.

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