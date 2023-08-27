Eğitim Tayini

Herkese merhabalar. eşim kadrolu hemşire. ben polis memuruyum. eşim eğitim durumundan tayine gitse ben onun yanına gidebiliyor muyum ? bu şekilde yapan oldu mu ? çok teşekkür ederim.

Herkese merhabalar. eşim kadrolu hemşire. ben polis memuruyum. eşim eğitim durumundan tayine gitse ben onun yanına gidebiliyor muyum ? bu şekilde yapan oldu mu ? çok teşekkür ederim.