Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ağustos 2023 07:50
Eğitim Tayini
Herkese merhabalar. eşim kadrolu hemşire. ben polis memuruyum. eşim eğitim durumundan tayine gitse ben onun yanına gidebiliyor muyum ? bu şekilde yapan oldu mu ? çok teşekkür ederim.

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