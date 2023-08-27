Aile birliği tayini tercih edebileceğimiz okul yok! Ne yapmalıyız?

Eş durumu atama için başvurduk ilk tercihlerde 6 7 okul vardı hepsini tercih ettik ama puan yetmedi.2. atamalarda tercih edebileceğimiz okul yok ne yapmamız lazım meb iletişim hattını aradık net bir bilgi vermiyorlar baska bir ilçeden tercih yapın diyorlar tercih yapmazsak ne olacak.il ilçe emri olur mu ? Tercih yapmadığımız zaman il emri ilçe emrine dahil olmazmıyız ? Bilgisi olan varmı ?

Eş durumu atama için başvurduk ilk tercihlerde 6 7 okul vardı hepsini tercih ettik ama puan yetmedi.2. atamalarda tercih edebileceğimiz okul yok ne yapmamız lazım meb iletişim hattını aradık net bir bilgi vermiyorlar baska bir ilçeden tercih yapın diyorlar tercih yapmazsak ne olacak.il ilçe emri olur mu ? Tercih yapmadığımız zaman il emri ilçe emrine dahil olmazmıyız ? Bilgisi olan varmı ?