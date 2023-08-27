Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 09:58
Aile birliği tayini tercih edebileceğimiz okul yok! Ne yapmalıyız?
Eş durumu atama için başvurduk ilk tercihlerde 6 7 okul vardı hepsini tercih ettik ama puan yetmedi.2. atamalarda tercih edebileceğimiz okul yok ne yapmamız lazım meb iletişim hattını aradık net bir bilgi vermiyorlar baska bir ilçeden tercih yapın diyorlar tercih yapmazsak ne olacak.il ilçe emri olur mu ? Tercih yapmadığımız zaman il emri ilçe emrine dahil olmazmıyız ? Bilgisi olan varmı ?

teachertobe
Memur
27 Ağustos 2023 10:04

Hocam maalesef bekleyip görmekten başka çaremiz kalmadı. Günlerdir akıllarda aynı sorular ama cevap yok sesimizi duyan yok. Bekleyip göreceğiz.


Delikurt34
Aday Memur
27 Ağustos 2023 10:05
İl emri olur mu olmaz mı salı günü belli oluyor. il emri olmasa da eşiniz polis ise iller arası görevlendirme diye bi durum varmış. tam hakim değilim onu araştırmak lazım
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