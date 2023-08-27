KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


27 Ağustos 2023 11:00
65 puanla pomem ön başvurum kabul edilir mi
kadınlarda kabul edilir miyim sizce

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