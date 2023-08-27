Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


27 Ağustos 2023 11:02
Torpil ve kul hakkı

Hocalarım Selamün Aleyküm öncelikle din gorevlisi değilim bir dini konu hakkinda sizlere danışmak istedim uzun zamandır kafamı kurcalayan bir konu. Kamuya memur alımında kpss baraj puanını geçip mülakata hak kazanan bireyin mülakatta torpil yaptırarak girdiği işten kazandığı para haram mıdır istifa etmesine gerek varmıdır. Mülakatta kimseye de eşit puan verilmemiştir kendisinden kpss puani olarak daha düşük atamalar da olmuştur. Bu konu hakkında ne yapilmalidir


Firadoo
Aday Memur
27 Ağustos 2023 11:24

Hocam eğip bükmeden söyleyeyim. Büyük bir kul hakkıdır. Hatta şunu da ekleyeyim. Torpille atanan biri kendisinden sonra gelenin hakkını yemekle kalmıyor. Hakkını yediği kişinin kaderi değişiyor , sonra diğerleri, sonra diğerleri... Domino taşı gibi yüzlerce insanın kaderini etkiliyor. Şimdi diyeceksin herkes torpil yaptığı için mecbur kalınıyor falan ama ağzından dini imanı düşürmeyen bir toplum olmamıza rağmen büyüğünden küçüğüne bunu bir başarı olarak görenlerin sayısı ciddi manada üzücü.

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