Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Ağustos 2023 11:05
iDARECİLERE ikamet mecburiyeti getirilmeli

İlce MEB müdürleri şube müdürleri okul müdürleri halk eğitim müdürleri ve bütün müdür yardımcıları görev yaptıkları yerleşim yerinde oturmak zorunda olmalılar

Adam ilçe MEB müdürü il merkezinde oturuyor

Okul müdürü köyde kasabada oturmuyor

Müdür yardımcısı şehire geliş gidiş yapıyor

Mesaiyi doldurdular mi VUR kilidi hadi eyvallah vin vin


Deli Dumrul 65
Aday Memur
27 Ağustos 2023 11:14

Yasakla değil denetimle mesai düzeni sağlanır.sanane nerde oturuyor.sen 8 de kurumda mı onu denetle


fb88
Şef
27 Ağustos 2023 11:30

Hangi müdür 8 5 mesaiye uyarak çalışıyor.en iyi ihtimalle bi tane idareci kalıyor diğerleri mesai sa


fb88
Şef
27 Ağustos 2023 11:32

İdarecilere sıkı denetim olmalı.şimdi yaz tstili sırayla bir idareci gidiyor okula.bunu yapan öğretmen olsa hemen ek dersi kesmekle tehdit ederler

Deli Dumrul 65, 2 saat önce

Yasakla değil denetimle mesai düzeni sağlanır.sanane nerde oturuyor.sen 8 de kurumda mı onu denetle


çılgıntürkçeci
Şube Müdürü
27 Ağustos 2023 12:19

Derdinizi tam anlamadım. İdarecinin mesaiden sonra nerede olduğu sizi ne ilgilendiriyor? 24 saat okulu mu beklesin istiyorsunuz?

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